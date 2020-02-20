Комаровский о протестах из-за эвакуации украинцев: кризис морали и запасов интеллекта

Детский врач Евгений Комаровский высказался о протестах украинцев из-за эвакуации наших граждан из Китая отметив, что у людей наступил кризис морали и запасов интеллекта. Своим мнением он поделился в Facebook, передает УНН.



"Думаю, день 20 февраля войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение. Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей - не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма - не боимся. Глотать при любом чихе антибиотики - не боимся. Ремни безопасности - для слабаков. Суррогатный алкоголь - наше все", - написал Комаровский.



Также он отметил, что украинцы не умеют правильно принимать лекарства, ведь валидол применяют и от депрессии, и для иммунитета, и от инфаркта.



"Наших абсолютно здоровых соотечественников, которые волею судьбы, оказались там, где 1 400 000 000 людей, заболело 75 000, готовы сжечь, под крики о том, что Украина едина. То есть когда из 40 000 000 заболевает корью 150 000 мы продолжаем покупать и продавать справки о прививках - это мы не боимся", - подытожил Комаровский.

