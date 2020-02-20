Израиль и Палестина договорились о завершении торговой войны

Израиль и Палестина заключили соглашение, чтобы завершить торговый спор, который длился пять месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



В заявлении Министерства обороны Израиля говорится, что "бойкот телятины отменен, торговля с Палестиной будет соответствующим образом восстановлена".



Отмечается, что торговый спор возник в сентябре 2019 года. Тогда Палестина объявила о бойкоте израильской телятины. В свою очередь Израиль заявил, что это нанесло местным фермерам ущерб в 70 млн долларов. В январе 2020 года правительство Израиля объявило о прекращении импорта всей сельскохозяйственной продукции с территории, контролируемой Палестиной. В феврале 2020 Министерство обороны Израиля запретило любой экспорт палестинских товаров через Иорданию.

