Турция начала военную операцию в Сирии

Турецкие военные в провинции Идлиб начали операцию против режима сирийского президента Башара Асада. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает журналист Bild Юлиан Репке в Twitter. "Турецкая армия начинает военные действия против режима Асада в провинции Идлиб.



М60 направляются в Найраба, спецназ направляется к линии фронта. Артиллерия работает против режима. Самолеты режима и России продолжают атаковать близлежащие города", - написал Репке.



Позже эту информацию подтвердили CNN Turk и другие турецкие СМИ. Отмечается, что турецкие войска действуют вместе с сирийской оппозицией.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца месяца отвести войска в провинции Идлиб от турецких наблюдательных постов, а ранее обвинил РФ в нарушении соглашений по Сирии.



Он также пригрозил нарушить сочинские соглашения по Идлибу, если атаки со стороны сирийской армии продолжатся.



В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Анкару в несоблюдении соглашений по Идлибу.

