Осуществлявший эвакуацию из Китая самолет SkyUp прошел процедуру дезинфекции

Осуществлявший эвакуацию из Китая самолет SkyUp прошел процедуру дезинфекции

Самолет авиакомпании SkyUp (Киев), осуществлявший эвакуацию украинских граждан из Китая, прошел процедуру дезинфекции.

"По состоянию на 14:24 пассажиры, экипаж и все, кто сопровождал граждан во время рейса из Уханя, направляются в место обсервации. Самолет прошел процедуру дезинфекции и остается на несколько часов закрытым на отдельной стоянке аэропорта "Харьков". Позже на самолете произойдет замена фильтров системы кондиционирования", - сообщается на сайте авиакомпании.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области". По данным МВД, там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

На место выехали глава Полтавской обладминистрации, нардепы, правоохранители.