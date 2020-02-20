Министр Бородянский: благодаря экстрасенсам расследовано много уголовных дел

Министр культуры Владимир Бородянский, который ранее руководил телеканалом, транслировавшим шоу про "экстрасенсов", заявил, что благодаря им невинно осужденные вышли из тюрем. Об этом он сказал в интервью Громадське.



Таким образом чиновник ответил на просьбу зрительницы прокомментировать ситуацию, при которой человек, продюсировавший канал, который транслирует программы наподобие Битвы экстрасенсов, стал министром культуры.



По его словам, коммерческий вещатель выбирает продукты, которые привлекают аудиторию, и эта программа принесла пользу. "Благодаря Битве экстрасенсов было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем", - сказал Бородянский.



При этом журналист уточнил у него, имеются ли в виду именно экстрасенсы, на что министр ответил утвердительно. В то же время Бородянский отметил, что он "слабоверующий человек", но "фактически такие случаи были".

