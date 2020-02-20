Доллар растет к основным валютам на опасениях по поводу коронавируса

Доллар США уверенно дорожает по отношению к большинству основных мировых валют в ходе торгов в четверг на фоне тревог по поводу распространения коронавируса.



Швейцарский франк в определенный момент торгов обновил максимум четырех с половиной лет к евро, тогда как австралийский доллар упал до минимума 11 лет к доллару США.



Евро торгуется в районе $1,0791 против $1,0806 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость евро находится сейчас в районе 120,84 иены по сравнению со 120,34 иены в среду. Курс доллара составляет 111,99 иены против 111,36 иены.



Австралийский доллар находится в районе $0,6622 против $0,6677 в предыдущий рабочий день.



"Доллар укрепляется на фоне роста неопределенности", - отмечает валютный стратег Sony Financial Holdings Inc. в Токио Кумико Исикава, которого цитирует агентство Bloomberg.



"Основным фактором может быть то, что экономические показатели в США - определенно самые высокие среди развитых стран, и ожидается, что коронавирус нанесет больший ущерб азиатским странам", - говорит эксперт.



В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 МСК среды) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,576 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,118 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.



Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что по состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом составило 1,149 тыс., увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания.



Британский фунт стерлингов упал по отношению к доллару до минимума с ноября. Британская нацвалюта находится под давлением четвертый день на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг Brexit и укрепления доллара.



Фунт стерлингов торгуется в четверг около $1,2862 против $1,2919 в предыдущий рабочий день. В определенный момент торгов фунт упал до $1,2850, минимума с 27 ноября. Британская нацвалюта находится в районе 1,1917 евро против 1,1958 евро.



Китайский юань дешевеет в четверг на фоне смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны). НБК понизил базовую ставку (loan prime rate, LPR), до 4,05% с 4,15% годовых, однако аналитики сомневаются в достаточности такого смягчения.



Курс юаня опустился до 7,0249 юаня/$1 по сравнению с 6,9983 юаня/$1 на закрытие предыдущей сессии.

