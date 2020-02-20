Венедиктова хочет отменить закон об амнистии активистов Майдана

Исполняющий обязанности главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова выступает за отмену закона об амнистии активистов Майдана. Об этом она сказала в интервью lb.ua, опубликованном в четверг, 20 февраля. По ее словам, на сегодня есть противоречия между этим законом и Уголовно-процессуальным кодексом.



Она также отметила, что с точки зрения справедливости, власти должны помнить и о 13 погибших на Майдане правоохранителей.



"Он (закон об амнистии - ред.) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - подчеркнула Венедиктова.



Она добавила, что ГБР подготовило законопроект о заочном осуждении.



"Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно", - сказала Венедиктова.

