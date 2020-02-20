Венедиктова хочет отменить закон об амнистии активистов Майдана

Венедиктова хочет отменить закон об амнистии активистов Майдана

Исполняющий обязанности главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова выступает за отмену закона об амнистии активистов Майдана. Об этом она сказала в интервью lb.ua, опубликованном в четверг, 20 февраля. По ее словам, на сегодня есть противоречия между этим законом и Уголовно-процессуальным кодексом.

  Она также отметила, что с точки зрения справедливости, власти должны помнить и о 13 погибших на Майдане правоохранителей.

"Он (закон об амнистии - ред.) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что ГБР подготовило законопроект о заочном осуждении.

"Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно", - сказала Венедиктова.