Франция и Германия разработают новый истребитель

Франция и Германия подписали соглашение о разработке прототипа истребителя следующего поколения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



Сообщается, что созданием самолета займутся две авиастроительные компании Dassault Aviation и Airbus. Производство самолета должно начаться в 2040 году. Новый истребитель заменит военные самолеты Dassault Rafale и Eurofighter.



"Это очень амбициозный проект между Францией, Германией и к которому присоединилась Испания. Это позволит нашим странам противостоять угрозам и вызовам во второй половине 21-го века", - заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.



Сумма подписанного соглашения между Францией и Германией составляет 150 млн евро. Сообщается, что Испания тоже присоединится к проекту, но позже, и инвестирует около 50 млн евро. Общая сумма инвестиций прототипа составит около 4 млрд евро.

