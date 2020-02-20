ГБР займется чиновниками, которые препятствовавли эвакуации

Группа народных депутатов намерена обратиться в правоохранительные органы для расследования действий чиновников Тернопольской области, которые по их информации, давали указание местному аэропорту не принимать борт с эвакуированными из Китая украинцами. Об этом в четверг, 20 февраля, заявил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, сообщает РБК-Украина.



"Мною и моими коллегами было подготовлено заявление о совершении преступления относительно недопустимых действий и превышения власти. В частности, первым заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным, который направил соответствующее обращение к председателю облсовета и фактически дал незаконное указание аэропорту для того, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. На этот аэропорт кстати, не планировалось, это был один из вариантов. Это также Сергей Надал, городской председатель, который также выступил за то, чтобы не пускали самолет. Это точно не государственная позиция", - заявил Качура.



Он также заявил, что фракция Слуга народа обратилась к областным советам с просьбой не принимать решений об ограничениях для эвакуированных из Китая украинцев.



Он сообщил, что имеет информацию о том, что Полтавский облсовет хочет принять решение относительно ограничений для эвакуированных из Китая украинцев. В этой связи он отметил, что все эти решения будут противоречить закону.



"Мы обращаемся от нашей политической фракции во всех областных советов. Поступила информация, что Полтавский областной совет собирается на заседания и вроде бы хочет принять решение. Любые решения по ограничению наших граждан на территории Украины являются абсолютно незаконными. Таким действиям будет поставлена правовая оценка", - заявил Качура, призвав депутатов, не вестись на манипуляции.



21 февраля Полтавский облсовет проведет внеочередную сессию по ситуации в Новых Санжарах. По словам председателя облсовета, на заседании ожидают руководство Министерства здравоохранения, руководителей и депутатов общины.

