Прокуратура подозревает 450 человек в рамках "дел Майдана"

В шестую годовщину расстрела Небесной Сотни Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе с Президентом Владимиром Зеленским встретился с родными погибших во время трагических событий 20 февраля 2014 года в центре Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП. Так, сообщается, что родственники погибших во время Революции Достоинства пожаловались на то, что уже шесть лет ждут результатов расследования преступлений против участников Майдана и наказания всех виновных.

Генеральный прокурор отметил, что следствие продолжается, и многи виновные в преступлениях уже отвечают за содеянное.

"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это те, относительно которых есть окончательное решение суда, вступившее в законную силу. Это те, кто уже несет наказание... Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем, - это 450 человек. Это те, кого подозревает прокуратура и следствие в совершении преступлений", - сказал он.

Рябошапка подчеркнул, что все вещественные доказательства по делу сохранены и будут использованы во время судебных процессов.

"Ни одно доказательство не потеряно, ни одно дело не потеряно. Ничего не пропало. И ни один день расследования не потерян", - добавил он.