Burger King выпустил рекламный ролик с заплесневелым бургером

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King в новом рекламном ролике показала воппер, который медленно покрывается плесенью.



В видео собранный из натуральных ингредиентов бургер постепенно портится на протяжении 34 дней. Реклама заканчивается фразой «Красота без искусственных консервантов».



Владелец Burger King, Restaurant Brands International, считает, что такая реклама привлечет клиентов, предпочитающих здоровую и натуральную пищу.



По данным CNN, больше половины миллениалов и их родителей стали покупать больше натуральных продуктов, чем пять лет назад. Кроме того, молодые люди готовы платить больше за натуральную пищу без искусственных добавок.



Жители США уже могут попробовать воппер без консервантов в 400 ресторанах в США, в течение года все заведения сети будут предлагать продукт своим посетителям.





the beauty of real food is that it gets ugly. that’s why we are rolling out a whopper free from artificial preservatives. coming by the end of 2020 to all restaurants in the U.S. pic.twitter.com/yQL6kAYZrY