Опубликован тизер к новому сериалу с Юэном Макгрегором
Актер играет легендарного американского дизайнера Роя Холстона. Холстон был чрезвычайно популярен в 60−70-е годы прошлого века: он одевал звезд (среди клиенток — Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор) и гостей знаменитого черно-белого бала Трумена Капоте, а в шляпе его бренда в 1961 году на инаугурацию своего мужа пришла Жаклин Кеннеди.
Режиссер Райан Мерфи опубликовал тизер к своему новому проекту для Netflix — сериалу «Холстон» про легендарного американского дизайнера Роя Холстона, которого сыграл Юэн Макгрегор. Надо отметить, актер прекрасно смотрится в окружении тканей и моделей и с сигаретой в зубах.
Популярность пришла к Рою Холстону после того, как в 1961 году в шляпе дизайна марки Halston на инаугурацию своего мужа пришла первая леди США Жаклин Кеннеди. Вскоре после этого он открыл собственный магазин на Мэдисон-авеню и вплотную занялся женской одеждой. Среди его клиенток было множество звезд — Бьянка Джаггер, Лорен Хаттон, Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор и многие другие.
Холстон был завсегдатаем легендарного клуба «Студия 54» в Нью-Йорке и дружил с Энди Уорхолом. Кроме того, он создал большинство маскарадных нарядов для знаменитого черно-белого бала Трумена Капоте в 1966 году.
Судьба Холстона закончилась трагично: из-за проблем с алкоголем и наркотиками дизайнер потерял контроль над собственной компанией и скончался в 1990 году в возрасте 57 лет в результате осложнения ракового заболевания на фоне ВИЧ-инфекции.
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After a long 20 years of twists and turns, the limited series HALSTON starring the fantastic Ewan McGregor began production today. I am so proud of our director and leader Dan Minahan, and Christine Vachon of Killer Films. I am thrilled to be producing this great and meaningful show with them and Alexis Martin Woodall and Pamela Koffler. Cast list below. Ewan McGregor as HALSTON Rory Culkin as JOEL SHUMACHER Rebecca Dayan as ELSA PERETTI David Pittu as JOE EULA Krysta Rodriguez as LIZA MINNELLI Sullivan Jones as ED AUSTIN Gian Franco Rodriguez as VICTOR HUGO