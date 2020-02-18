Опубликован тизер к новому сериалу с Юэном Макгрегором

Актер играет легендарного американского дизайнера Роя Холстона. Холстон был чрезвычайно популярен в 60−70-е годы прошлого века: он одевал звезд (среди клиенток — Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор) и гостей знаменитого черно-белого бала Трумена Капоте, а в шляпе его бренда в 1961 году на инаугурацию своего мужа пришла Жаклин Кеннеди.



Режиссер Райан Мерфи опубликовал тизер к своему новому проекту для Netflix — сериалу «Холстон» про легендарного американского дизайнера Роя Холстона, которого сыграл Юэн Макгрегор. Надо отметить, актер прекрасно смотрится в окружении тканей и моделей и с сигаретой в зубах.



Популярность пришла к Рою Холстону после того, как в 1961 году в шляпе дизайна марки Halston на инаугурацию своего мужа пришла первая леди США Жаклин Кеннеди. Вскоре после этого он открыл собственный магазин на Мэдисон-авеню и вплотную занялся женской одеждой. Среди его клиенток было множество звезд — Бьянка Джаггер, Лорен Хаттон, Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор и многие другие.



Холстон был завсегдатаем легендарного клуба «Студия 54» в Нью-Йорке и дружил с Энди Уорхолом. Кроме того, он создал большинство маскарадных нарядов для знаменитого черно-белого бала Трумена Капоте в 1966 году.



Судьба Холстона закончилась трагично: из-за проблем с алкоголем и наркотиками дизайнер потерял контроль над собственной компанией и скончался в 1990 году в возрасте 57 лет в результате осложнения ракового заболевания на фоне ВИЧ-инфекции.



