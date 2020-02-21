Майдан революцией считают менее половины украинцев

Менее половины украинцев считают события на Майдане в Киеве зимой 2013 года - 2014 года Революцией Достоинства (45,5%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда Демократические инициативы. Согласно исследованию, 17,7% украинцев считают, что на Майдане произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами".

Еще 23% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".



Затруднились с ответом 13,7% респондентов.





Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

