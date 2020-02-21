В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

Документы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, подлинны, сообщил РБК представитель австралийской полиции.



Источник издания подтвердил, что материалы обнародовали без разрешения правоохранительных органов Австралии. При этом в полиции отказались комментировать ситуацию и призвали дождаться судебного разбирательства, которое позволит изучить все документы и доказательства.



На этой неделе журналист Макс Ван дер Верфф в своей статье "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?", опубликованной на портале Bonanza Media, представил некоторые документы Совместной следственной группы и заявил, что военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного ЗРК "Бук", который смог бы сбить малайзийский самолет. Позже выяснилось, что два из этих материалов имеют отношение к полиции Австралии.

