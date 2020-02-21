Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Украины

Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал иск против временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой и ее подчиненных, экс-глава государства требует опровержения распространенной ведомством информации, сообщил в четверг его адвокат Игорь Головань.

Ранее Венедиктова сообщила, что Порошенко 30 раз не являлся на допрос в Госбюро расследований. По ее словам, экс-президент по двум эпизодам превысил лимит неявок, Бюро направило в прокуратуру документы, подтверждающие его неявку, а также запрос на принудительное сопровождение на допросы.

"Иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан", - написал Головань в блоге на сайте издания "Украинская правда".

По его словам, "ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальше продолжает печерскую аферу Трубы (экс-директор ГБР Роман Труба – ред.), хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы". "Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля", - отметил он.

Ранее в Госбюро расследований уточнили, что экс-президент фигурирует в 16 уголовных делах.

Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком. Головань ранее заявил, что экспертиза голоса на записях, проведенная канадским экспертами, подтвердила сговор Трубы с другими лицами с целью политического преследования его подзащитного.