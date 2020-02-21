Порошенко подал иск против врио главы Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал иск против временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой и ее подчиненных, экс-глава государства требует опровержения распространенной ведомством информации, сообщил в четверг его адвокат Игорь Головань.



Ранее Венедиктова сообщила, что Порошенко 30 раз не являлся на допрос в Госбюро расследований. По ее словам, экс-президент по двум эпизодам превысил лимит неявок, Бюро направило в прокуратуру документы, подтверждающие его неявку, а также запрос на принудительное сопровождение на допросы.



"Иск об опровержении распространенной госпожой Венедиктовой и ее подчиненными недостоверной информации уже подан", - написал Головань в блоге на сайте издания "Украинская правда".



По его словам, "ГБР под руководством госпожи Венедиктовой и в дальше продолжает печерскую аферу Трубы (экс-директор ГБР Роман Труба – ред.), хотя уже неоднократно Киевский апелляционный суд устанавливал очевидный факт нахождения ГБР в Шевченковском районе столицы". "Вслед за Трубой и его сообщниками продолжает Венедиктова и распространять ложь о якобы многочисленных неявках пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в качестве свидетеля", - отметил он.



Ранее в Госбюро расследований уточнили, что экс-президент фигурирует в 16 уголовных делах.



Ранее в Telegram-канале "Трубу прорвало" появились записи разговоров якобы главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете. На записях человеку с голосом, похожим на голос Трубы, дают указания относительно расследования дел. Среди прочего в записях идет речь об актуальности расследования дела против Порошенко. Сам Труба назвал аудиозаписи фейком. Головань ранее заявил, что экспертиза голоса на записях, проведенная канадским экспертами, подтвердила сговор Трубы с другими лицами с целью политического преследования его подзащитного.

