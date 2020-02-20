Протестующие в Новых Санжарах грозят ночью сжечь санаторий, где разместят украинцев из Уханя

Полиция разогнала протестующих в Новых Санжарах Полтавской области, куда должны привести эвакуированных из Уханя граждан. Во время этого одна из участниц митинга пригрозила, что ночью санаторий сожгут.



Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.



Как сообщается, правоохранители разогнали протесты, тем самым освободив дорогу к санаторию. Во время этого произошло несколько потасовок, протестующие бросали камин в полицию. Один мужчина на автомобиле Нива прорвал кордон полиции, после чего стражи порядка пробили ему колеса и жестко извлекли из авто.



В данный момент все подъездный дороги перекрыты, никого не выпускают.

