Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Уровень доверия граждан к Кабинету министров Украины и премьер-министру Алексею Гончаруку в последние месяцы существенно снизился и ныне людей, которые им доверяют, вдвое меньше, чем тем, кто не доверяет, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного во второй декаде февраля.



"Полностью поддерживают деятельность правительства Украины 6% респондентов, поддерживают отдельные мероприятия - 34%, не поддерживают ˗ 51%. Деятельность премьер-министра Украины Алексея Гончарука полностью поддерживают 6%, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают ˗ 52%", - - говорится в релизе Центра, обнародованном в пятницу утром.



Доверяют же правительству 28% респондентов, не доверяют ˗ 64,5%, выражают доверие Гончаруку 25% опрошенных, не доверяют ˗ 63%.



"Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Самых высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов, не доверяли ˗ только 22%", - отмечают социологи.



Уровень доверия к правительству существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" доверяют правительству 65%, не доверяют ˗ 27%, среди представителей электората партии "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" ˗ соответственно 11% и 88%, партии "Европейская солидарность" ˗ соответственно 8% и 89%, ВО "Батькивщина" ˗ соответственно 18,5% и 75%.

