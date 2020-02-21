Пристайко: Минские договоренности нужно менять

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения изменений, пишет "Голос Америки".



"Сейчас 20-й (2020 год – ИФ) - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - сказал глава МИД в интервью "Голосу Америки", обнародованном на сайте вещателя.



Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".



Украинский министр указывал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности "формула Штайнмайера и разведения сил" и подчеркнул, что "Россия против этих действий не возражала".



По словам Пристайко "наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов".

