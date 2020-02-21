В Китае назвали сроки победы над коронавирусом

Китайские власти намерены победить коронавирус на всей территории страны, за исключением провинции Хубэй до конца февраля. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым, сообщает в пятницу, 21 февраля, Интерфакс.



А в эпицентре коронавируса, провинции Хубэй, эпидемия, по словам посла, будет преодолена в марте.



"В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал посол.



Ханьхуэй также отметил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.



Тем временем китайское агентство Синьхуа сообщает, что китайские ученые разработали новый экспресс-тест для выявления коронавируса, работа которого основана на обнаружении антител.



Соответствующий комплект для быстрой диагностики разработан Нанкинским университетом (восточная провинция Цзянсу) совместно с компанией Jiansu Medomics Medical Technology. Принцип его работы основан на выявлении антител IgM и IgG. Экспресс-тест позволяет обнаружить коронавирус у человека в течение 15 минут.



Некоторые больницы и медицинские центры в провинции Цзянсу уже начали использовать данный комплект в тестовом режиме.

