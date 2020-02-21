Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг

Международная группа ученых обнаружила новый вид улиток из семейства циклофорид. Исследователи приняли решение назвать его в честь юной шведской экоактивистки Греты Тунберг - Craspedotropis gretathunbergae, пишет Biodiversity Data Journal.



Новый вид моллюсков обитает в Брунее. Улитки весьма чувствительны к засушливым периодам, высоким температурным показателям и вырождению лесов.



Из-за такого "климатического настроения" специалисты из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции и решили назвать улиток в честь Тунберг.

