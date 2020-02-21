У пассажирки поезда Киев-Москва подозревают коронавирус

В российском Брянске сняли с поезда Киев-Москва гражданку Китая с высокой температурой и подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 21 февраля, со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Брянской области РФ Людмилу Трапезникову.



Отмечается, что китаянку с температурой 38 градусов направили в инфекционную больницу Брянска.



По словам чиновницы, остальных пассажиров вагона, в котором ехала женщина, отправили на карантин в Брянскую городскую больницу.



Детальную информацию об инциденте намерены обнародовать в течение дня.

