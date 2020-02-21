Более 50% украинцев считают, что страна идет в неправильном направлении

Исследование, проведенное социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года показало, что 53% украинский считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, в то время как 25% - что в правильном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования.



"25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года - 44%), 53% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в декабре - 36%). Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения", - говорится в результатах исследования.



Также сообщается, что по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре 2019 года такие составляли 41%, в декабре - 28%, а по данным последнего опроса - 21%). Доля тех, кто считает, что страна способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, составляла соответственно 40%, 50% и 49%, не способна преодолеть - соответственно 6%, 11% и 15%.



Добавим: исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

