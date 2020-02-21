ОП рассказал о реакции Зеленского на ситуацию в Новых Санжарах

Президент Владимир Зеленский почти весь вчерашний день посвятил ситуации в Новых Санжарах, где протестовали против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая. Об этом в эфире 1+1 в пятницу, 21 февраля, рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.



"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились", – сказала Мендель, добавив, что они готовились к эвакуации несколько недель.



Также она подчеркнула, что Зеленский в своем вчерашнем обращении упомянул о политиках, которые "делили украинцев на правильных и неправильных".



По мнению Мендель, "правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали".



"Он пытался сделать все, точнее он не пытался, он действительно сделал все потому, что он посвятил весь день тому, чтобы и правительство хорошо коммуницировало, и все службы сработали", – отметила она.

