США получили запрос Турции на размещение систем Patriot – СМИ

Турция попросила США развернуть две батареи зенитных комплексов Patriot вдоль ее южной границы с Сирией. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 21 февраля.



"Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение (в вопросе размещения ЗРК Patriot в Турции) не принято", – приводит слова американского чиновника турецкое агентство.



Он добавил, что запрос Анкарой был сделан "недавно".



Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что США могли бы поставить стране ЗРК Patriot в качестве поддержки Анкары в условиях ситуации, разворачивающейся в провинции Идлиб.

