«Полезная программа»: как выбрать качественный плавленый сыр?

На «Интере» вышел новый выпуск «Полезной программы». В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко, и эксперты проекта рассказали о том, чем полезен плавленый сыр и на что стоит обращать внимание при его выборе.



Плавленый сыр – любимый с детства продукт. Он долго хранится и отличается нежным вкусом. Но из чего готовят этот продукт и полезен ли он для нашего организма?



«Плавленый сыр – это твердый сыр, на который оказали воздействие соли-плавители, благодаря которым сыр консервируется и не дает бактериям испортить продукт, – объясняет Александр Лукьяненко. – Изготавливается плавленый сыр двумя способами. Первый – это классическая пастеризация: когда сыр подвергают термообработке при температуре от 75 до 85 градусов по Цельсию. Такой сыр еще называют «живым», ведь при данной температуре в нем остаются полезные вещества. И второй способ – стерилизация: эта технология предусматривает термообработку при температуре от 110 до 140 градусов. В нем уничтожаются не только вредные, но и полезные микроорганизмы».



По мнению врачей, качественный «живой» плавленый сыр представляет собой такой же полезный и питательный продукт, как и твердый сыр. «В нем много кальция, который необходим для формирования и укрепления зубов и костей, а фосфор улучшает состояние кожи, волос и ногтей, – говорит врач-гастроэнтеролог Елена Михайленко. – В состав плавленого сыра также входят жирорастворимые витамины: витамин А улучшает зрение, витамин D защищает организм от инфекций, а витамин Е уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний».



Врач отмечает: несмотря на очевидную пользу, плавленый сыр является калорийным продуктом, его жирность доходит до 55%, поэтому не рекомендуется употреблять его слишком много. Норма для взрослого здорового человека – не более одного брикета, то есть 100 г в сутки. А людям, страдающим ожирением или имеющим проблемы с обменом веществ, сыры показаны только в небольшом количестве. «Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии. Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты», – утверждает Елена Михайленко.







Также в «Полезной программе» рассказали, как выбрать качественный плавленый сыр. По словам эксперта по качеству молочной продукции Оксаны Прокопенко, следует обращать внимание на состав продукта, его цвет и срок годности:



1. Бывает плавленый сыр, а бывает сырный продукт. По виду и вкусу они мало отличаются, а вот в их составе есть разница. Поэтому – читайте состав. Настоящий плавленый сыр содержит сыры, творог, сухое молоко, сливки или сливочное масло, плавильные соли, консерванты, иногда добавки. Сырный же продукт изготавливается с использованием растительных жиров и немолочных белков, хотя и по технологии плавленого сыра. Сырный продукт хуже усваивается организмом, чем плавленый сыр.



2. Качественный плавленый сыр должен быть равномерно окрашен. Чем жирнее сыр, тем его окраска более интенсивная. Незначительное количество пустот в теле сыра допускается, а вот пузырьки нежелательны.



3. Плавленый сыр хранится дольше твердого, поскольку проходит термическую обработку. Однако срок хранения «живого» сыра не может быть больше 2 месяцев. Сыры, прошедшие стерилизацию, хранятся 12-18 месяцев, но они и менее полезны для здоровья. Кстати, фракции натуральных продуктов, например, кусочки ветчины, грибов снижают срок годности, и, чтобы его снова повысить, в сыр добавляют консервант.