МВД: на данный момент ситуация в Новых Санжарах спокойная

На данный момент ситуация в Новых Санжарах в Полтавской области после вчерашних столкновений местных жителей с правоохранителями спокойная. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.



"Сейчас ситуация в Новых Санжарах спокойная", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что правоохранители Полтавской области несут службу в усиленном варианте и охраняют санаторий, куда заселили эвакуированных сожителей.



"Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев", - отмечается в сообщении.



Отмечается, что правоохранители, которые несут службу, не имеют возможности контактировать с гражданами в санатории.



"Все, кто прибыл вчера из Китая, в том числе и медики, находятся в обсервации", - добавляется в сообщении.



Напомним, самолет с эвакуированными украинцами с Ухани приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.



Это стало причиной сопротивления местных жителей, произошли столкновения. В результате, 20 февраля в Новых Санжарах задержали до 24 человек.



Также сообщается, что полиция отпустила 23 задержанных во время столкновений в Новых Санжарах.

