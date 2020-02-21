Большинство задержанных в Новых Санжарах не являются местными жителями - полиция

Большинство задержанных в результате столкновений в Новых Санжарах не являются местными жителями. Об этом заявил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, передает местное издание "Коло".



По данным местных СМИ, из 24 задержанных 16 человек были иногородними.



"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", - отметил Сулаев.



Напомним, сегодня начальник полиции Полтавской области Иван Выговский заявил, что по состоянию на утро 21 февраля задержан один человек.



"Всего в течение дня доставили в подразделения 24 человека, все они местные. Но, сегодня анализируя ту ситуацию, мы видим там и посторонних лиц, они будут также идентифицированы, установлены", - добавил он.

