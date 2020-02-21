Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Уханя

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил Украину за эвакуацию гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя.



"Израиль высоко оценивает усилия украинского правительства по эвакуации гражданина Израиля Томера Звулуна из Уханя. Это еще один пример крепких отношений между нашими странами", - написал он в своем Twitter в пятницу.



Как сообщалось, 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp (Киев) доставил из Китая 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Все они размещены на территории медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области" на 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

