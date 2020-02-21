Скалецкая прервала свой карантин и покинула Новые Санжары

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая ранее выразила желание пройти полный этап 14-дневного карантина вместе с эвакуированными украинцами, покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области. Об этом сообщил журналистам начальник медцентра Александр Блинов, передает корреспондент УНН.



"Госпожа министр сейчас выехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - рассказал Блинов.



Он сообщил, что министр планирует вернуться на обсервацию, однако когда - "надо у нее спросить". Для Скалецкой обустроят место в отдельном здании, однако, кроме нее, в "Новых Санжарах" работают еще три представителя МОЗ.



"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - рассказал начальник медучреждения.



Он также отметил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория в любой момент, по крайней мере, пока она не пообщалась с эвакуированными.



"Она может. И я буду идти домой", - разъяснил Блинов.

