По столкновениям в Новых Санжарах уже открыто пять уголовных производств

Полиция открыла пять уголовных производств из-за столкновений в Новых Санжарах. Об этом заявил руководитель полиции в Полтавской области Иван Выговский во время сессии Полтавского областного совета, передает корреспондент УНН.



"...на сегодняшнее утро пока пять уголовных производств внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказал Выговский.



По его словам, производство открыты по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.1 ст. 294 (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также активное участие в массовых беспорядках ), ч.1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, отключения энергоснабжения или иным способом, которое нарушило нормальную работу транспорта или создавало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий), ч.2 ст. 345 (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей) и ч.2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК.

