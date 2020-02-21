Искусственный интеллект нашел лекарства против стойких патогенов

В Массачусетском технологическом институте искусственный интеллект помог создать ряд препаратов против устойчивых патогенов. Об этом сообщается в научном журнале Cell.



При помощи алгоритмов искусственного интеллекта специалистам удалось найти девять новых антибиотиков. Они оказались эффективными против 30 заболеваний, вызываемых лекарственно-устойчивыми патогенами.



Так к списку патогенов, с которыми могут бороться новые антибиотики входит "иракобактерия" - Acinetobacter baumannii. Патоген заразил тысячи американских солдат во время кампании в Ираке.



Оказалось, что он имеет устойчивость к существующим антибиотикам. Из-за этого ВОЗ назвала бактерию "наибольшей угрозой здоровью человека".



Для создания новых препаратов исследовали более 2500 синтетических лекарств и природных соединений. Искусственный интеллект помог найти около 100 миллионов молекул, способных побороть микроорганизмы.

