Директор санатория "Новые Санжары" рассказал о карантинных нормах в заведении

В санатории "Новые Санжары", где были размещены эвакуированные из Китая граждане, каждый день будет проводиться обеззараживание сточных вод, а еду будут доставлять из Полтавы. Об этом сообщил журналистам начальник медцентра Александр Блинов, передает корреспондент УНН.



"Стоки будут обеззараживаться каждый день в 17:00", - сообщил Блинов.



Он отметил, что для этого уже создан отдельный журнал. Директор медучреждения также опроверг информацию, что все работники санатория уволились, узнав о новом его назначения.



"На сегодняшний день у нас ушли на больничный двое, а за свой счет написали трое. На увольнение написал один человек, однако заявление забрал", - рассказал директор.



Он отметил, что основная цель медперсонала во время карантина - наблюдать за симптомам: повышением температуры, головной болью.

