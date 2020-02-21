Милованов будет просить 56 млрд грн из госбюджета для развития промышленности

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет просить 56 млрд гривен на развитие промышленности в Украине на последующие три года. Об этом заявил на форуме Level Up Ukraine-2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.



"Я хотел бы отметить (или обозначить) приоритеты на 2021-2023 годы правительства по поддержке или развитии промышленности. Мы планируем попросить, как Минэкономики, 56 млрд грн на следующие три года на финансирование развития промышленности", - сказал Милованов.

