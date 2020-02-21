Турция сохранит военное присутствие в Сирии - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит сохранять военное присутствие на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство Анадолу.



По словам Эрдогана, турецкие войска будут оставаться в сирийской провинции Идлиб до того времени, пока режим Башара Асада не прекратит насилие.



Кроме того, сегодня Эрдоган провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно ситуации на севере Сирии. Европейские лидеры предложили 5 марта провести в Стамбуле "четырехсторонний саммит" по Идлибу.

