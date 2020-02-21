В Новых Санжарах обеспечивают безопасность 320 нацгвардейцев - Геращенко

В Новых Санжарах, куда накануне доставили граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, ситуация спокойная, службу несут 320 сотрудников Национальной гвардии, 70 Национальной полиции и 16 сотрудников ГСЧС. Об этом на брифинге в пятницу заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.



"Сейчас в Новых Санжарах ситуация спокойная, несут службу 320 сотрудников Национальной гвардии, 70 Национальной полиции и 16 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - сказал Геращенко.



Ситуация, по его словам, полностью контролируемая правоохранителями.

