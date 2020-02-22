В Кабмине ожидают рекордно дешевый газ летом

Этим летом цены на газ могут упасть до уровня 80 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель во время презентации проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода до 2050 года в пятницу, 21 февраля, сообщает УНИАН.

"Этим летом мы ожидаем цены на газ на уровне 80 долларов. Это значит, что будет очень тяжело принимать решения вкладывать в добычу. Хотя все говорят, что как раз на этом падении рынка нужно вкладывать деньги. Вместе с тем, много компаний сейчас заморозили свои инвестиционные проекты дальнейшей добычи", - сказал он.



По словам министра, сегодняшний энергетический рынок меняет финансовую модель, что делает инвестиционно-привлекательной генерацию электроэнергии из газа.



"Поэтому при всем желании поддержать и увеличить собственную добычу, у нас сейчас встает другой вопрос, что тот уровень цен на газ действительно сейчас делает инвестиционно-привлекательной как раз генерацию электрической энергии из газа, чего раньше никогда не было", - отметил он.



Оржель подчеркнул, что по стоимости тысяча кубометров газа - это реальный конкурент тонны угля, что задает совсем другие ценовые сигналы рынку.



"У нас цена за тонну угля должна быть меньше, чем 1100 гривен. Газ - это реальный конкурент тонны угля. Тысяча метров кубических газа - это конкурент, и он задает совсем другие ценовые сигналы", - добавил он.

