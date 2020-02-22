Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений России и Украины

Президент России Владимир Путин не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран.



"Надежда умирает последней, [такая вероятность] есть", - сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".



При этом российский лидер обратил внимание на изменение позиции своего украинского коллеги. "К сожалению, вот он [Зеленский] приехал из Парижа [с саммита в "нормандском формате" Германии, России, Украины, Франции 9 декабря 2019 года] и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы", - подчеркнул Путин.



Однако президент РФ констатировал, что Москве и Киеву удалось "договориться об обмене удерживаемых лиц", а также о соглашении по транзиту российского газа через Украину.



Зеленский, победивший на президентских выборах весной 2019 года, провозгласил своей основной задачей прекращение конфликта на востоке Украины и выражал готовность реализовать минские соглашения. По инициативе украинского лидера летом состоялся первый после длительного перерыва телефонный разговор между президентами России и Украины, а осенью стороны сумели осуществить первый обмен лицами, которые были осуждены или находились под следствием на территории другой страны. В самом конце 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении соглашения о транзите российского газа в Европу по территории Украины.

