Ожидается теплая, но влажная погода с сильным ветром

В ближайшие сутки на Украине ожидается теплая, но ветреная погода с падением атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В воскресенье, 23 февраля по всей территории Украины, кроме южных областей, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 17-22 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 0-5° тепла. Днем 4-9° тепла.



В Прикарпатье и Одесской области до 12°, в восточных и Сумской областях 1-6° тепла.



В Карпатах снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель, на дорогах гололедица, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.



В Киеве - небольшой дождь и мокрый снег; утром и днем порывы ветра 17-22 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 23 февраля в Киеве была зафиксирована в 2016 году и составила 11,9° тепла, самая низкая ночью – 21,7° ниже нуля в 1945 году.



В понедельник 24 февраля ожидается существенное ухудшение погоды. Ветер усилится до 17-22 м/с. На Правобережье ночью, а днем по всей территории Украины порывы 25-28 м/с. Временами дождь и мокрый снег. Ночью в западных областях, днем в восточных возможны значительные осадки.



Температура в течение суток 0-5° тепла. Ночью на северо-востоке страны 1-3° мороза, днем на юге и в Закарпатье 5-10° тепла.



В Карпатах мокрый снег (ночью значительный), метель, усиление ветра 25-30 м/с, ночью порывы 40 м/с; температура в течение суток 0-5° мороза. На дорогах гололедица.



В Киеве 24 февраля ветер 17-22 м/с, дождь и мокрый снег, ночью местами значительные осадки. Температура в течение суток 2-4° тепла.

