HBO анонсировал выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый специальный эпизод сериала «Друзья» выйдет в мае 2020. Его покажут на новом стриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщает корпорация WarnerMedia, в которую входит HBO.



О легендарном воссоединении писали издания Hollywood Reporter and Variety еще в ноябре прошлого года, однако официальных подтверждений ранее не было.



На экраны вернутся все звезды сериала — Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). По данным Variety, за участие в съемках актеры получат по $2,5 миллиона.



Дженнифер Энистон подтвердила информацию о воссоединении в своем инстаграме. «Это происходит», — написала актриса, отметив в посте всех коллег по шоу и сопроводив его одним из старых снимков 1990-х годов:









«Я узнал о «Друзьях» еще на ранней стадии разработки проекта и позже, спустя много лет, сам получил возможность поработать над этим сериалом. Я своими глазами видел, как сериал захватывает зрителя из поколения в поколение. Он показывает эпоху, когда друзья и зрители собирались вместе, и, нам кажется, этот спецвыпуск сможет ухватить тот дух, объединив старых и новых фанатов», — рассказал директор по контенту HBO Max Кевин Рейлли. .



«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Сериал выходил в эфир в 1994—2004 годы. Проект был признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».



Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года. Последний эпизод в США посмотрели 52,5 миллиона зрителей. Позже сериал нашел новых поклонников, когда вышел на Netflix.

