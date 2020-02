Трамп опубликовал "болливудское" видео, где он играет главную роль

Президент США Дональд Трамп, заявивший о потере Европой культуры из-за мигрантов, опубликовал видео, где показан в главной роли одного из известных фильмов Болливуда - "Бахубали: Рождение легенды".



Видео в неожиданном образе американский лидер выложил в своем Twitter.



"С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!" - подписал он видео. Сам ролик создал один из пользователей соцсети после того, как стало известно о рабочем визите Трампа в Индию.





To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go......



USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4