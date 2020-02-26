Выражение лица человека мало что говорит о его состоянии

Мимические сигналы плохо свидетельствуют о настроении и истинных чувствах человека, говорят специалисты Университета Огайо. Они проанализировали мышечные движения в лице, связанные с определенными чувствами, и сравнили с тем, что человек испытывал в тот момент на самом деле, пишет The Daily Mail.



Оказалось, попытки определить или отличить эмоции по выражениям лиц были обречены на провал. Исследователи показали: по лицам плохо определять настрой людей - это может ввести некоторых в заблуждение. Так, а рамках одного исследования добровольцам показали изображение кричащего человека.



При этом фотография была обрезана (мизансцену не показали в полном объеме). Почти все добровольцы заключили, что кричащий человек испытывает высшую степени раздражения. Однако, когда добровольцам показали все фото, это оказался футболист, празднующий забитый гол.

