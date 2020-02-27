Вышел финальный трейлер мультсериала "Конь БоДжек"
В сети появился финальный трейлер последнего сезона мультсериала от Netflix Конь БоДжек. Ролик появился на официальном YouTube-канале компании.
Вторая часть последнего сезона анимационного сериала от Рафаэля Боба-Уоксберга появится на Netflix 31 января. Первая половина эпизодов вышла в эфир 25 октября.
Создатели сериала отметили, что они завершили шоу именно так, как и хотели.
Первые серии мультсериала Конь БоДжек вышли на Netflix в августе 2014 года. Главным героем в нем является “вечно недовольный”конь, который ранее был звездой ситкома.
Источник: Корреспондент
09:30