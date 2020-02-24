Ученые назвали причину аномально теплой зимы

Ученые нашли объяснение аномально теплой зиме в Европе, Украине и США. По мнению специалистов, причиной является низкое давление на Северном полюсе, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.



Сообщается, что в районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления. Поэтому холодные потоки воздуха циркулируют на севере планеты и в южные районы Земли не попадают.



По какой причине сформировались в Арктике данные зоны, ученые сказать не готовы.