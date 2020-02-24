Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone

Компания Apple запатентовала iPhone, корпус которого полностью сделан из стекла.







Об этом сообщает appleinsider.



Как сообщается, у запатентованного телефона нет кнопок, а всю площадь занимает дисплей, который располагается также и на боковых гранях.



"С виду это единый кусок стекла, но на самом деле это может быть несколько частей, соединенных вместе", - говорится в патентной документации.



Apple также рассматривает возможность использования краев телефона для отображения информации. На нем могут быть значки приложений, которые дают доступ одним нажатием к режиму "В самолете" или Wi-Fi.

