США могуть усилить санкции против России, - NYT

Российская Федерация готова подставиться под новую волну санкций, чтобы победил выгодный для них кандидат в выборах США в 2020 году. Об этом вопідомляє РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.



По данным американской разведки, Россия пытается вмешаться в предстоящие американские выборы. Как сообщается, Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа или сенатора Берни Сандерса, который лидирует на кокусах среди демократов. В результате победы одного из двух вариантов, это позволит России укрепить свои позиции в мире, так как эти кандидаты больше нацелены на внутреннюю политику США, а не на внешнюю.



Бывший офицер национальной разведки в России Анджели Стент сказал, что если РФ действительно будет вмешиваться в выборы США 2020 года, то это может привести к новым энергетическим санкциям. Также это, вероятно, подорвет одну из основных целей Путина: заставить Соединенные Штаты и его союзников отменить международные санкции.

