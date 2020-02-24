Женщина погибла в результате падения дерева в Одессе

На улице Нежинской в Одессе поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину, потерпевшая скончалась до приезда медиков, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.



"На улице Нежинской поваленное ветром дерево травмировало 69-летнюю женщину. Потерпевшая скончалась до приезда медиков. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Портофранковского отделения полиции", - говорится в сообщении.



Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.



В связи с сильными порывами ветра в полиции призвали граждан держаться подальше от навесных конструкций, щитов, линий электропередач, деревьев, а по возможности – ограничить передвижение по улицам.

