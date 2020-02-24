"Дію" загрузили уже более 1,6 миллиона пользователей

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал статистику, согласно которой мобильное приложение "Дія" загрузили более 1609000 пользователей.



Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.



"Статистика по "Дія" 06.02-24.02. Продолжаем возглавлять Топ-чарты Apple Store / Google Play. Уникальных пользователей - 1,609,723, авторизованных - 1,307,749", - написал Федоров.



Министр добавил, что в мобильном приложении "Дія" выдали 687,317 прав и 569,729 техпаспортов.



Как сообщалось, 6 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук представили приложение государственных онлайн-услуг "Дія". Приложение должно стать простым и понятным единственным сервисом для получения услуг государства. По словам Премьер-министра, цель правительства - в течение трех лет оцифровать все государственные услуги, а 50 основных услуг - уже в 2020 году.



Бренд и концепция приложения была представлена 27 сентября 2019 года в Киеве. Именно тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.



В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5000 украинцев, подавших заявки.



Первый релиз приложения "Дія" содержит цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС).



Приложение "Дія" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и ПриватБанка.



"Дія" будет работать как при наличии интернета, так и в оффлайн режиме.

