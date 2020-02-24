Президент Польши назвал Россию агрессором в Украине

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором в Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам. Такое заявление он сделал в интервью польскому изданию Sieci.



Польский лидер отметил, что Россия «по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска». Москва демонстрирует агрессию, нарушая воздушное пространство других государств, добавил он. «Следовательно, нельзя говорить, что Россия является страной, мирно преследующей свои интересы, и что она заслуживает доверия», — сказал Дуда.

