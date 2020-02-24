Украинцам не рекомендуют посещать Иран и Италию

В связи с распространением коронавируса Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию и Иран. Об этом говорится в заявлении МИД в понедельник, 24 февраля.



В частности, не рекомендуется посещать итальянские провинции Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт.



"Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурса friend.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.



Также в МИД призвали отказаться от необязательных поездок в иранские города Тегеран, Кум, Арак и Гилан. Украинцев, которые уже находятся на территории Ирана призвали сообщить о своем местонахождении и контактные данные в посольство Украины в Тегеране.



Отметим, в Италии зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли.

