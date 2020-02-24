Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Способное достроить газопровод «Северный поток-2» российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» изменило маршрут следования и вместо того, чтобы двигаться в Сингапур, направляется в порт столицы Коломбо (Шри-Ланка). Об этом свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder, которые отслеживают движение судов.



Корабль 9 февраля вышел из порта Находки на Дальнем Востоке и направился в Сингапур, куда должен был прибыть 22 февраля. Однако, не дойдя до точки назначения, 24 февраля судно сменило курс и двинулось в Коломбо. По прогнозу, оно может достичь конечной точки 18 марта.



«Академик Черский» куплен Россией у Китая и законтрактован для проекта «Сахалин-3». Однако в декабре прошлого года глава Минэнерго Александр Новак говорил о том, что «Северный поток-2» можно достроить именно с помощью этого судна при условии его дооснащения.



Позднее «Газпром» объявил конкурс на дооборудование «Академика Черского» сварочным и технологическим оборудованием, однако целью являлись работы в рамках проекта «Сахалин-3». Подрядчик, выигравший конкурс, неизвестен. Вскоре после завершения отбора судно отправилось в Сингапур.



«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря, который планировалось построить до конца 2019 года. Однако из-за затянувшегося согласования прохождения газопровода со стороны Дании и санкций со стороны США сроки запуска проекта передвинулись на горизонт 2021 года.



В частности, из-за санкций США Россия лишится сотрудничества со швейцарской компанией Allseas, судна которой занимались укладкой труб и соответствовали требованиям Дании. В Копенгагене разрешили укладывать трубы только судам, которые имеют систему динамического позиционирования, позволяющую удерживать судно в заданной точке в любых условиях. «Академик Черский» — единственное российское судно, соответствующее таким требованиям.

